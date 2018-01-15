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    Петреску каждый месяц будет требовать снять очки с «Кубани»

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    Дан Петреску
    На фото:Дан Петреску
    Агент Николай Пырнеу, представляющий бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску сообщил о том, что клуб просит специалиста дать еще одну отсрочку по выплате задолженности по зарплате.

    При этом 50-летний румын категорически против. 17 января должно состояться заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором с краснодарского клуба могут снять очки.

    «Сегодня "Кубань" попыталась перенести заседание РФС 17 января. Они попросили дать им отсрочку еще на месяц. Прислали в РФС бумагу. Но денег Дану не перевели...

    Мы отказались и также направили в РФС бумагу, что против переноса заседания и больше навстречу "Кубани" не пойдем. Намерены идти до конца.

    Представители "Кубани" говоря то же, что и всегда: подождите еще немного, вот-вот переведем. Только конкретики с их стороны нет...

    Какие-то невразумительные доводы и больше ничего. Мы три раза давали им отсрочку, а люди вообще этого не ценят. Никакого конструктива с их стороны.

    Гендиректор "Кубани" Крапивка при этом заявил: "Я не комментирую эту ситуацию. Петреску – не наш тренер".

    Он прав. Петреску больше не тренирует "Кубань". И слава богу, учитывая как поступает руководство клуба. Правда, он добавил, что вопрос с выплатами решается… Ну-ну... Второй год работают в этом направлении.

    17 января мы будем настаивать на снятии с "Кубани" очков. Мы не намерены откладывать заседание. Считаю, РФС не должен пойти на поводу у "Кубани".

    Я даже не доносил до Петреску последнюю информацию о маневре "Кубани". В этом нет смысла. Мы уже до этого решили, что в последний раз пошли им навстречу. Согласились на три транша – декабрь, январь, февраль. Но краснодарцы даже первый транш не перевели!

    Если бы "Кубань" вела себя уважительно, адекватно в этом вопросе. А то я после 20 декабря набирал им по два раза в день, но никто трубки не снимал. Как так?

    Очень настроены решительно! Дан будет каждый месяц подавать заявление в РФС, чтобы с "Кубани" снимали очки, если не будет никаких подвижек. Таков регламент», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

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