Кризис «Реала» обостряется

Возрождение Черышева

«Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев потихоньку выкарабкивается из травм и начинает получать все больше игрового времени. На этот раз Черышев появился на поле сразу после перерыва. То ли помогла замена, то ли "Реал" устал бегать и прессинговать, но "Вильярреал" заиграл агрессивнее. Черышев получил шанс переиграть Наваса в самом начале второго тайма, но не попал в створ ворот.

Впрочем, после пары подходов агрессия "Вильярреала" иссякла. "Реал" снова взял ситуацию под контроль и продолжил душить соперника. А у Роналду тем временем перестали получаться даже передачи…Во втором тайме португалец ушел в тень.

Зато Черышев себя проявил. В самой концовке матча полузащитник убежал в контратаку, протащил мяч от своей штрафной до чужой, и шикарный выдал пас на Унала. Тот не смог сходу переиграть Наваса, но на добивание успел полузащитник Форнальс. 0:1 – "Реал" все глубже погружается в кризис. А "Вильярреал", во многом благодаря мощному рывку Черышева, одерживает неожиданную победу», — пишет Юлия Яковлева для «Советского Спорта».

What a counter attack by Villareal against Real Madrid in last minute.

A late winner for villareal in the santiago bernabéu leaves real madrid a huge 16 points off Barcelona pic.twitter.com/FUDrsRZZWK — Blackshadow (@nnd0915) 13 января 2018 г.

Падение продолжается

«Шокирующий спад в "Реале" продолжился с голом Пабло Форнальса на последних минутах, который принес "Вильярреалу" победу со счетом 1:0 над "Лос-Бланкос" в дождливый субботний вечер в Мадриде.

Действующие чемпионы лиги теперь проиграли два матча подряд подряд в Примере и не побеждали в последних трех матчах. Что касается "Вильярреала", это была их первая в истории победа на "Бернабеу". Само собой разумеется, отсидев холодные и сырые 90 минут, фанаты "Реала" провожали покидающих поле игроков мадридского клуба свистом.

Игра "Реала" в первом тайме внушала оптимизм, но сонный и неэффективный второй тайм обрек мадридцев на очередной раунд послематчевой критики. Между тем, в отличие от других команд, которые приезжают на "Бернабеу", чтобы "припарковать автобус", Желтая субмарина может и мяч подержать, и пробить, когда есть возможность, и эта формула заложила основу для исторической победы.

В прошлых сезонах истинные фаны могли надеяться, что "Реал" вырвет победу в концовке матча, но в этом, совершенно нетипичном для мадридцев розыгрыше чемпионата все случилось наоборот», — пишет Арч Белл для Marca.

Meanwhile in Spain, Real Madrid have gone 1-0 down at home to Villareal in the 87th minute. pic.twitter.com/B8xqgfclmh — Football__Tweet (@Football__Tweet) 13 января 2018 г.

Вся надежда на ПСЖ

«Свист обрушился с трибун на поле "Сантьяго Бернабеу". Зинедин Зидан стоял, положив руки в карманы, пока лил дождь, и скамейка "Вильярреала" праздновала победу.

Гол Пабло Форнальса на 88-й минуте обеспечил историческую первую победу Желтой подводной лодки на "Бернабеу" и усилил токсичную атмосферу, охватившую "Реал Мадрид".

"Лос-Бланкос" остаются на четвертом месте в Ла лиге, всего на один шаг впереди "Вильярреала". Если в воскресенье вечером "Барселона" победит "Реал Сосьедад", Мадрид окажется на 19 очков позади лидеров.

Противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ быстро принимает на себя роль беременности в распадающемся браке. Зидану нужно превратить мрачную атмосферу в клубе в что-то позитивное. И быстро», — пишет Мэтт Макгинн для As.com.

Напряженная ситуация

«Мадридский "Реал" разваливается на глазах. "Сливочные " проводят один из своих худших сезонов в Ла лиге и потеря трех очков после поражения от "Вильярреала" ставят по угрозу их место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ведь задача "Реала" в Примере теперь — уже не чемпионство, а место в четверке. Идущий пятым "Вильярреал" всего на очко отстает от мадридцев, хотя у команды Зидана есть еще в запасе перенесенный из-за Клубного чемпионата мира матча с "Леганесом".

А пока "Реал" идет последним в лигочемпионской четверке. "Атлетико" и "Валенсия", одержав победы обгоняют мадридцев на 10 и 8 очков соответственно. Что также является историческим, так это то, что "Барса" может на 19 очков обогнать Мадрид, если они выиграют матч на "Аноэте" против "Реал Сосьедада".

Судьба чемпионства может быть решена уже в феврале, если "Атлетико" не удержится в гонке с "блауграной". Ситуация для "Реала" напряжена до предела», — пишет Sport.es

«Вильярреал» обостряет кризис в Мадриде

«Мадридский "Реал" окончательно привыкает жить в условиях кризиса. Матч для "Вильярреалом" был тестом для Зидана, и он провалил его. У "Реала" было преимущество, он делал все, чтобы победить, но без голов побед не бывает, и именно в этом "Реал" сплоховал. Пропала знаменитая результативность мадридцев, так же, как их способность биться до конца и дожимать соперника, творя чудеса на последних минутах.

В матче с "Вильярреалом" мадридцы еще на шаг опустились в своей персональный ад, который в этом сезоне отмечен нестабильной игрой, отсутствием голов и проблемами в обороне. Все это особенно заметно было на фоне "Вильярреала", который отлично знал, как разыграть свои карты и взять три очка.

Радость игроков "Вильрреала" ярко контрастировала с вытянутыми лицами игроков "Реала", который были огорчены и серьезными, а некоторые, вроде Криштиано Роналдо, могли лишь качать головой, не понимая, что произошло. Ни у него, ни у его партнеров не было действительно опасных голевых моментов, зато у "Вильярреала" был в воротах великолепный Асенхо, трижды спасший свою команду», — пишет Мануэль Бруно для Mundo deportivo.

Real Madrid attempted more shots (28) against Villareal than any other team in La Liga has in a single game this season.

Wayward. pic.twitter.com/jXKA1TPw2k — Squawka Football (@Squawka) 13 января 2018 г.

Функциональная яма «Реала»

«Ни один трансферный слух из Мадрида – ни Икарди за 100 миллионов евро, ни Неймар – за 400, – не способны отвлечь внимание от чудовищного функционального спада в игре подопечных Зинедина Зидана.

И дело даже не в 16 очках отставания от "Барселоны" – игра "Реала" просто разваливается на глазах, сил команде хватает только на первый тайм, и, если за эти 45 минут не достигнут необходимый результат, "сливочные", как правило, упускают преимущество и теряют важнейшие очки.

Так было в класико, когда "Королевский клуб" полностью переиграл каталонцев в первой половине, но уступил 0:3. Так было во встрече с "Сельтой" и кубковым матчем с "Нумансией" (обе игры закончились со счетом 2:2). Так произошло и сегодня – в поединке против "Вильярреала".

"Сливочные" последний раз выигрывали на "Сантьяго Бернабеу" больше месяца назад (5:0 с "Севильей", 9 декабря), с тех пор сплошные огорчения – 0:3 от "Барселоны" и 2:2 в Кубке страны против "Нумансии". Надежда, что субботний вечер на главном мадридском стадионе обойдется без свиста, была сильна – но надежде суждено было умереть. И вовсе не последней», — пишет Егор бычков для «Спорт-Экспресса».