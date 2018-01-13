ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Кризис «Реала» обостряется

    Очередная неудача мадридского клуба в нашем обзоре прессы

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал Барселона Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Реал» — «Вильярреал»
    «Реал» — «Вильярреал»
    uefa.com
    Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» позволил «Вильярреалу» одержать историческую победу. Подопечные Зидана не реализовали свои моменты и пропустили единственный гол на последних минутах, еще больше увеличив свое отставание от лидирующей тройки.

    Возрождение Черышева

    «Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев потихоньку выкарабкивается из травм и начинает получать все больше игрового времени. На этот раз Черышев появился на поле сразу после перерыва. То ли помогла замена, то ли "Реал" устал бегать и прессинговать, но "Вильярреал" заиграл агрессивнее. Черышев получил шанс переиграть Наваса в самом начале второго тайма, но не попал в створ ворот.

    Впрочем, после пары подходов агрессия "Вильярреала" иссякла. "Реал" снова взял ситуацию под контроль и продолжил душить соперника. А у Роналду тем временем перестали получаться даже передачи…Во втором тайме португалец ушел в тень.

    Зато Черышев себя проявил. В самой концовке матча полузащитник убежал в контратаку, протащил мяч от своей штрафной до чужой, и шикарный выдал пас на Унала. Тот не смог сходу переиграть Наваса, но на добивание успел полузащитник Форнальс. 0:1 – "Реал" все глубже погружается в кризис. А "Вильярреал", во многом благодаря мощному рывку Черышева, одерживает неожиданную победу», — пишет Юлия Яковлева для «Советского Спорта».


    Падение продолжается

    «Шокирующий спад в "Реале" продолжился с голом Пабло Форнальса на последних минутах, который принес "Вильярреалу" победу со счетом 1:0 над "Лос-Бланкос" в дождливый субботний вечер в Мадриде.

    Действующие чемпионы лиги теперь проиграли два матча подряд подряд в Примере и не побеждали в последних трех матчах. Что касается "Вильярреала", это была их первая в истории победа на "Бернабеу". Само собой разумеется, отсидев холодные и сырые 90 минут, фанаты "Реала" провожали покидающих поле игроков мадридского клуба свистом.

    Игра "Реала" в первом тайме внушала оптимизм, но сонный и неэффективный второй тайм обрек мадридцев на очередной раунд послематчевой критики. Между тем, в отличие от других команд, которые приезжают на "Бернабеу", чтобы "припарковать автобус", Желтая субмарина может и мяч подержать, и пробить, когда есть возможность, и эта формула заложила основу для исторической победы.

    В прошлых сезонах истинные фаны могли надеяться, что "Реал" вырвет победу в концовке матча, но в этом, совершенно нетипичном для мадридцев розыгрыше чемпионата все случилось наоборот», — пишет Арч Белл для Marca.


    Вся надежда на ПСЖ

    «Свист обрушился с трибун на поле "Сантьяго Бернабеу". Зинедин Зидан стоял, положив руки в карманы, пока лил дождь, и скамейка "Вильярреала" праздновала победу.

    Гол Пабло Форнальса на 88-й минуте обеспечил историческую первую победу Желтой подводной лодки на "Бернабеу" и усилил токсичную атмосферу, охватившую "Реал Мадрид".

    "Лос-Бланкос" остаются на четвертом месте в Ла лиге, всего на один шаг впереди "Вильярреала". Если в воскресенье вечером "Барселона" победит "Реал Сосьедад", Мадрид окажется на 19 очков позади лидеров.

    Противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ быстро принимает на себя роль беременности в распадающемся браке. Зидану нужно превратить мрачную атмосферу в клубе в что-то позитивное. И быстро», — пишет Мэтт Макгинн для As.com.

    Напряженная ситуация

    «Мадридский "Реал" разваливается на глазах. "Сливочные " проводят один из своих худших сезонов в Ла лиге и потеря трех очков после поражения от "Вильярреала" ставят по угрозу их место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Ведь задача "Реала" в Примере теперь — уже не чемпионство, а место в четверке. Идущий пятым "Вильярреал" всего на очко отстает от мадридцев, хотя у команды Зидана есть еще в запасе перенесенный из-за Клубного чемпионата мира матча с "Леганесом".

    А пока "Реал" идет последним в лигочемпионской четверке. "Атлетико" и "Валенсия", одержав победы обгоняют мадридцев на 10 и 8 очков соответственно. Что также является историческим, так это то, что "Барса" может на 19 очков обогнать Мадрид, если они выиграют матч на "Аноэте" против "Реал Сосьедада".

    Судьба чемпионства может быть решена уже в феврале, если "Атлетико" не удержится в гонке с "блауграной". Ситуация для "Реала" напряжена до предела», — пишет Sport.es

    «Вильярреал» обостряет кризис в Мадриде

    «Мадридский "Реал" окончательно привыкает жить в условиях кризиса. Матч для "Вильярреалом" был тестом для Зидана, и он провалил его. У "Реала" было преимущество, он делал все, чтобы победить, но без голов побед не бывает, и именно в этом "Реал" сплоховал. Пропала знаменитая результативность мадридцев, так же, как их способность биться до конца и дожимать соперника, творя чудеса на последних минутах.

    В матче с "Вильярреалом" мадридцы еще на шаг опустились в своей персональный ад, который в этом сезоне отмечен нестабильной игрой, отсутствием голов и проблемами в обороне. Все это особенно заметно было на фоне "Вильярреала", который отлично знал, как разыграть свои карты и взять три очка.

    Радость игроков "Вильрреала" ярко контрастировала с вытянутыми лицами игроков "Реала", который были огорчены и серьезными, а некоторые, вроде Криштиано Роналдо, могли лишь качать головой, не понимая, что произошло. Ни у него, ни у его партнеров не было действительно опасных голевых моментов, зато у "Вильярреала" был в воротах великолепный Асенхо, трижды спасший свою команду», — пишет Мануэль Бруно для Mundo deportivo.


    Функциональная яма «Реала»

    «Ни один трансферный слух из Мадрида – ни Икарди за 100 миллионов евро, ни Неймар – за 400, – не способны отвлечь внимание от чудовищного функционального спада в игре подопечных Зинедина Зидана.

    И дело даже не в 16 очках отставания от "Барселоны" – игра "Реала" просто разваливается на глазах, сил команде хватает только на первый тайм, и, если за эти 45 минут не достигнут необходимый результат, "сливочные", как правило, упускают преимущество и теряют важнейшие очки.

    Так было в класико, когда "Королевский клуб" полностью переиграл каталонцев в первой половине, но уступил 0:3. Так было во встрече с "Сельтой" и кубковым матчем с "Нумансией" (обе игры закончились со счетом 2:2). Так произошло и сегодня – в поединке против "Вильярреала".

    "Сливочные" последний раз выигрывали на "Сантьяго Бернабеу" больше месяца назад (5:0 с "Севильей", 9 декабря), с тех пор сплошные огорчения – 0:3 от "Барселоны" и 2:2 в Кубке страны против "Нумансии". Надежда, что субботний вечер на главном мадридском стадионе обойдется без свиста, была сильна – но надежде суждено было умереть. И вовсе не последней», — пишет Егор бычков для «Спорт-Экспресса».

    Сохранит ли «Барселона» ворота «сухими» в Стране Басков? «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» в Стране Басков
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • 14/01
    • «Малага» объявила имя нового главного тренера
  • 14/01
    • «Валенсия» обыграла «Депортиво»
  • 13/01
    • «Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»
  • 13/01
    • Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
  • 12/01
    • «Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче Кубка Испании
  • 12/01
    • Трансфер Неймара может обойтись «Реалу» в 400 млн евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Традиция не продолжится
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 21-го тура французской Лиги 1 16 января
  • 1,62
    •
  • Забьют ли «эльзасцы»?
  • «Марсель» — «Страсбур». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 16 января
  • 2,07
    •
    Футбол. Главное
  • Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» в Стране Басков
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити»
  • Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии
    •
  • «Баварию» некому остановить
  • Реакция прессы на матч «Байер» — «Бавария»
    •
  • 11:24
    • «СКА-Хабаровск» заключил контракт со своим воспитанником
  • 11:10
    • Экс-член ФИФА подтвердил получение денег от Германии после выборов ЧМ-2006
  • 10:29
    • Марокко может принять ЧМ-2026
  • 09:42
    • «Малага» объявила имя нового главного тренера
  • 00:33
    • «Валенсия» обыграла «Депортиво»
  • 00:19
    • «Монпелье» разошелся миром с «Монако»
  • 23:05
    • «Лейпциг» обыграл «Шальке» и поднялся на второе место
  • 22:53
    • Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
  • 22:36
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
  • 21:13
    • «Марсель» крупно обыграл «Ренн»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус