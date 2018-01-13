АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити»

«Челси» – «Лестер Сити» 0:0

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» (0:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги.

На 33-й минуте хозяева из-за травмы лишились защитника Гари Кэйхилла.

На 68-й минуте у гостей за фол на Мозесе получил вторую желтую карточку и покинул поле Бен Чилуэлл.

«Челси» набрал 47 очков и на данный момент занимает третье место в чемпионате Англии. У «Лестера» 31 очко и восьмое место.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Челси» – «Лестер» – 0:0 «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас (Виллиан, 58), Азар (Педро, 58), Алонсо, Мората.«Лестер»: Шмайхель, Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл, Махрез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Окадзаки (Фукс, 73), Олбрайтон, Варди (Грэй, 82).Предупреждения: Джеймс, 18. Канте, 56. Окадзаки, 61. Чилвелл, 63. Мората, 87.Удаление: Чилвелл (Лестер), 68.

«Кристал Пэлас» – «Бёрнли» 1:0

В матче 23-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле победил «Бернли» — 1:0.

Единственный мяч на 21-й минуте забил малийский нападающий Бакари Сако.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Кристал Пэлас» — «Бернли» — 1:0 (1:0) Гол: Сако, 21 (1:0).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Сако, Бентеке, Заа.«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Корк, Хендрик (Нкуду, 64), Воукс, Гвюдмундссон (Уэллс, 85), Барнс.Предупреждения: Дефур, 42. Бардсли, 84. Тэйлор, 85.

«Хаддерсфилд Таун» – «Вест Хэм Юнайтед» 1:4

В рамках 23-го тура «Вест Хэм» в гостях разгромил «Хаддерсфилд» — 4:1.

Напомним, что по информации СМИ, «молотобойцы» интересуются российским нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Хаддерсфилд» — «Вест Хэм» — 1:4 (1:1) Голы: Нобл, 25 (0:1). Лолли, 40 (1:1). Арнаутович, 46 (1:2). Ланцини, 56 (1:3). Ланцини, 61 (1:4).«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Смит (Конголо, 71), Мэлоун, Хогг, Муй, ван Ла Парра, Инс, Лолли (Притчард, 66), Депуатр.«Вест Хэм»: Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Райс, 86), Арнаутович (Айю, 83).Предупреждения: Смит, 31. Крессуэлл, 76.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Суонси Сити» 1:1

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Суонси» победителя не выявили — 1:1.

На 60-й минуте ганский форвард Джордан Айю вывел гостей в лидеры, но восемь минут спустя Хоселу сравнял счет.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Ньюкасл» — «Суонси» — 1:1 (0:0) Голы: Айю, 60 (0:1). Хоселу, 68 (1:1).«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Мерино, 82), Атсу, Гэйл (Хоселу, 64), Перес.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Бартли, ван дер Хорн (Робертс, 65), Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Клукас, Дайер (Нарсингх, 85), Айю, Макберни (Бони, 71).Предупреждения: Бартли, 11. Моусон, 83. Айю, 90.

«Уотфорд» – «Саутгемптон» 2:2

В рамках отчетного тура «Уотфорд» на своем поле поделил очки с «Саутгемптоном» — 2:2.

В составе гостей дублем в перво тайме отличился полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Но после перерыва хозяева сумели отыграться — малиец Абдулайе Дукуре сравнял счет уже на 90-й минуте.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Уотфорд» — «Саутгемптон» — 2:2 (0:2) Голы: Уорд-Проуз, 20 (0:1). Уорд-Проуз, 44 (0:2). Грэй, 58 (1:2). Дукуре, 90 (2:2).«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Уотсон (Дини, 46), Клеверли (Перейра, 35), Дукуре, Каррильо, Грэй (Окака Чука, 73), Ришарлисон.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Дэйвис (Лемина, 62), Ромеу, Уорд-Проуз (Симс, 90+3), Хейбьерг, Лонг, Тадич (Буфаль, 90+2).Предупреждения: Хейбьерг, 32. Ромеу, 79. Маккарти, 81. Тадич, 88. Седрик Суариш, 90.

«Вест Бромвич Альбион» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Голами в составе «дроздов» отметились Джонни Эванс и Крейг Доусон.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Вест Бромвич» — «Брайтон» — 2:0 (1:0) Голы: Эванс, 4 (1:0). Доусон, 55 (2:0). «Вест Бромвич»: Фостер, Эванс (Маколи, 84), Гиббс, Доусон (Ньом, 81), Хегази, Бэрри, Брант, Крыховяк, Родригес (Ливермор, 79), Рондон, Филлипс.«Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Болдок, 66), Преппер (Каяль, 76), Стивенс, Кноккарт, Маррей, Искиэрдо (Марч, 46).

«Тоттенхэм Хотспур» – «Эвертон» 4:0

Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 26-й минуте — отличился полузащитник Сон Хын Мин. На 47-й минуте корейский хавбек ассистировал Гарри Кейну, который удвоил преимущество «шпор».

На 59-й минуте Гарри Кейн оформил дубль, сделав счет крупным, а победную точку на 81-й минуте поставил Кристиан Эриксен.

После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 44 очка, а «Эвертон» на 9-м месте — 27 очков.

Чемпионат Англии. 23-й тур «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0 (1:0) Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0). Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 83), Эриксен (Ламела, 87), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Маккарти (Шнейдерлен, 72), Сигурдссон, Гуйе, Руни, Дженк (Калверт-Льюин, 62), Боласье (Леннон, 57). Руни, 75.Предупреждения: Ягелка, 45.

«Борнмут» – «Арсенал»

14 января, 16:30 мск

«Ливерпуль – "Манчестер Сити"

14 января, 19:00 мск

"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити"

15 января, 23:00 мск