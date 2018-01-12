«Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива»

По данным издания, португальский футболист дал предварительное согласие на переезд в Италию уже в январе, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.
Впрочем, руководство «Локомотива» не горит желанием отпускать одного из своих лидеров, который должен помочь команде завоевать чемпионский титул.
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Отмечается, что переговоры уже начались, и за ними внимательно следит главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 28 матчей в различных турнирах, в которых забил 9 голов.