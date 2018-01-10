Газзаев: Принятое на исполкоме РФС решение не является легитимным

Заслуженный тренер России, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодеживысказал мнение об уходес поста главы РФС.

Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии

Напомним, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не подал в отставку, но приостановил выполнение своих обязанностей.

«Такой нормы, как "временное приостановление", ни в одном уставе ни одной спортивной федерации нет. Точнее, оно возможно разве что в житейской ситуации.

В данном же случае речь идет о некоем "обращении в суд". Хотя на тот момент еще были неизвестны выводы суда – более того, человек даже не подал иск, а лишь собирался это сделать! Но уже взял индульгенцию, и почему-то на полгода.

Кстати, есть ли свежая информация: CAS принял дело в судопроизводство или нет? Если же пойти в гражданский суд как частное лицо, то все прекрасно понимают, что такое судиться, будучи частным лицом, с общественной организацией.

Но, несмотря ни на что, индульгенция выписана. Был назначен лояльный и.о. Бразды правления и запасной аэродром на случай перемен остались – а одновременно снята вся ответственность! И случись что в ближайшие полгода (а в них случится как минимум старт чемпионата мира!), ты говоришь: "Так а я ни при чем!" И возвращаешься как ни в чем не бывало.

Даже если сборная проигрывает, ты разводишь руками: "Ребята, ну вы же понимаете, я в этот момент отсутствовал. Был в судах. Или на Канарах. А матчи проходили в Петербурге и в Москве. Что я мог поделать! Но вот сейчас, после возвращения, мы все наладим".

Считаю, что в ближайшие месяцы должна быть созвана конференция РФС, где следует провести выборы нового президента федерации, по всем правилам. Меня, к слову, поразило, что прямо во время пресс-конференции после исполкома было без всякого стеснения сказано: нет в регламенте такой нормы – да ничего страшного, еще раз соберемся и пропишем.

Подождите, как это пропишем? Только конференция вправе вносить поправки в такие пункты Устава, и только после этого они вступают в силу. Нельзя принимать решения задним числом. Нужно во всем следовать букве закона», — отметил Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс».