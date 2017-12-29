Фарфан опроверг информацию о переходе в «Палмейрас»

Нападающий «Локомотива»опроверг информацию о том, что сможет сменить команду в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний перуанец может перейти в «Палмейрас».

«Я ничего не знаю об этом, ко мне никто не обращался. В январе я должен приехать в расположение клуба, чтобы начать подготовку ко второй части сезона.

Я хочу хорошо подготовиться и быть в хорошей форме к чемпионату мира, который я не собираюсь пропускать», — цитирует El Bocon Фарфана.

В текущем сезоне Фарфан провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи.