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    «Кайрат» продлил аренду защитника «Крыльев Советов»

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    Шелдон Бато
    На фото:Шелдон Бато
    «Крылья Советов» и «Кайрат» договорились о продлении арендного соглашения по защитнику самарской команды Шелдона Бато на шесть месяцев.

    Начальник селекционного отдела Зураб Циклаури прокомментировал аренду Бато.

    «В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста – продлении аренды в "Кайрате". Шелдон – хороший игрок, и довольно неплохо показывает себя в играх за "Кайрат". Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи, и вернемся к вопросу его дальнейшего продолжения карьеры летом будущего года», — цитирует Циклаури пресс-служба «Крыльев Советов»

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