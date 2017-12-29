«Кайрат» продлил аренду защитника «Крыльев Советов»

договорились о продлении арендного соглашения по защитнику самарской командына шесть месяцев.

Начальник селекционного отдела Зураб Циклаури прокомментировал аренду Бато.

«В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста – продлении аренды в "Кайрате". Шелдон – хороший игрок, и довольно неплохо показывает себя в играх за "Кайрат". Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи, и вернемся к вопросу его дальнейшего продолжения карьеры летом будущего года», — цитирует Циклаури пресс-служба «Крыльев Советов»