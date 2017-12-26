Халк планирует вернуться в чемпионат Бразилии

Нападающий «Шанхай СИПГ»признался, что надеется однажды вернуться в чемпионат Бразилии, который покинул в 18 лет.

С 2005 по 2008 год бразилец играл в Японии, а затем перебрался в Европу, где выступал за «Порту» и «Зенит», после чего отправился в Поднебесную.

«С детства мне нравится "Палмейрас". В этом плане я был мятежником, поскольку в семье все поддерживали "Коринтианс".

Я всегда говорил, что намерен вернуться в Бразилию, мне хотелось бы поиграть в чемпионате своей страны. Не знаю, когда это произойдет. Я еще молод.

Сейчас я счастлив. Моя семья очень счастлива в Китае, и это помогает мне, добавляет сил», — приводит слова Халка Globo.