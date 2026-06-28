Спортивный промоутер Эдди Хирн по окончании боксерского турнира в Нью-Йорке в ночь с 27 на 28 июня назвал имя соперника Александра Усика в его последнем поединке в карьере.

Александр Усик globallookpress.com

Им должен стать бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер. Накануне Усик отказался от всех поясов. Так что поединок с американцем будет нетитульным.

В последний раз Александр выходил на ринг в мае. Украинец победил техническим нокаутом в 11-м раунде кикбоксера Рико Верхувена на турнире в Египте, в Гизе.

Уайлдер в предыдущем поединке одолел раздельным решением судей Дерека Чисору. До этого в июне прошлого года «Бронзовый бомбардировщик» нокаутировал Тайрелла Херндона, тем самым прервав серию из двух поражений.