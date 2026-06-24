Именитый легковес UFC Дастин Порье рассказал о психологических проблемах после недавнего ареста в аэропорту в нетрезвом виде, попросив помощи.
«Я дошел до того, что мне нужна помощь. Мне нелегко было отказаться от борьбы, и алкоголь — это не выход. Он разрушил жизнь моего отца, и я не позволю ему разрушить мою.
Моя семья заслуживает меня на все 100%. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привести мысли в порядок и сделать правильный выбор»
Порье завершил карьеру летом прошлого года. В последнем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей от Макса Холлоуэя.
До этого уступил сабмишеном в пятом раунде в титульном противостоянии в легком весе Исламу Махачеву.