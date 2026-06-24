Восходящая звезда ММА Джош Хокит не исключает возможности подраться за титул UFC в тяжелой весовой категории в 2026 году.

Джош Хокит globallookpress.com

«Думаю, скоро появятся новости. Я не хочу загонять себя в рамки и терять деньги. На кону большие деньги. Что касается титульного боя в 2026 году, то шансы велики. Все может произойти быстрее, чем хотелось бы. Возможно, я даже проведу два боя до конца года»

Накануне Хокит устроил словесную перепалку в соцсетях с Сергеем Павловичем и Алексом Перейрой. Оба бойца дали согласие на поединок с Джошем.

Россиянин предложил ему встретиться в августе на одном из турниров в Азии. Хок сейчас входит в топ-5 тяжеловесов UFC. На его счету 10 побед и ни единого поражения в карьере.