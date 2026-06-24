Российский профессиональный боксер Артур Бетербиев поделился сроками трилогии с Дмитрием Биволом, бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев globallookpress.com

«Я очень хочу провести третий бой. Думаю, все хотят увидеть этот бой, и я в хорошей форме. Если хотите проверить, в порядке я или нет, устройте нам трилогию, и я вам покажу.

Считаю, что во втором бою я победил даже более убедительно, чем в первом. Ожидаю, что третий бой состоится минимум через 5-6 месяцев, но Бивол не хочет драться»

На данный момент счет в противостоянии Бивола и Бетербиева 1-1. В первом поединке Артур выиграл по очкам. В реванше Дмитрий победил решением большинства, отобрав у соперника все титулы в полутяжелом весе.