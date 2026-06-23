Ислам Махачев рассказал о препятствиях перехода в UFC своего одноклубника и действующего чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Нужно взвесить все за и против. В PFL платят гораздо больше. UFC не любит платить такие деньги. Если Усман подпишет контракт, думаю, он получит половину гонорара, который получает в PFL.

UFC столько не заплатит. Думаю, еще есть время. Если он заключит еще один контракт с PFL на три боя, то ничего не потеряет. Пусть UFC сделает ему предложение, от которого Усман не сможет отказаться.

Я думаю, это возможно, но если они предлагают небольшой гонорар, то какой смысл соглашаться, если они не заплатят и трети того, что ты зарабатываешь сейчас?», — считает чемпион UFC в полусреднем весе.