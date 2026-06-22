Жорж Сен-Пьер объяснил, почему новому чемпиону UFC в легком весе Джастину Гейджи стоит завершить карьеру после того, как он побил Илию Топурию и взял титул.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Джастин из тех, кто упорно трудится и преодолевает трудности. Очень вдохновляет то, чего он добился. Возможно, вам не понравится то, что я сейчас скажу, но на его месте я бы ушел на пенсию. Это был бы потрясающий финал. Чего еще он хочет добиться? Гейджи уже все сделал.

Если ты сейчас остановишься, у тебя сложится впечатление, что ты упускаешь финансовую выгоду. И я уверен, что Джастин все еще может победить многих. Может быть, он еще способен на многое, но здоровье, на мой взгляд, важнее всего»

Гейджи одолел Топурию техническим нокаутом на турнире UFC в Белом доме с третьей попытки, став чемпионом в легком весе после поражений в титульниках от Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры.