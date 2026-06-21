Второй номер рейтинга наилегчайшего веса UFC Манель Кап рассчитывает получить бой за пояс с действующим чемпионом категории Джошуа Ваном.

Манель Кап globallookpress.com

«Этого было достаточно. Даже в прошлый раз, когда я дрался с Брэндоном Ройвалом, этого было достаточно. Всего, что я делаю в октагоне, достаточно для титульника, потому что я побеждаю эффектно — добиваю соперников.

Но для начала мне нужно немного отдохнуть, разобраться с делами, провести время с семьей и друзьями. Я просто хочу немного передохнуть»

В главном событии прошедшего турнира UFC Vegas 119 Манель Кап одолел техническим нокаутом в третьем раунде представителя топ-5 и бывшего претендента на титул Кедзи Хоригучи. Таким образом, представитель Анголы вышел на серию из четырех досрочных побед подряд.