Хавьер Мендес, главный тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке своего подопечного против Конора Макгрегора.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я не разочарован, что Топурия проиграл. Исламу не нужен был поединок с Топурией, чтобы выйти на новый уровень. Может быть, Конор Макгрегор сам решит подраться с ним, если одержит победу 11 июля.

Почему бы и нет? Если он готов принять вызов, и мы готовы. Если Конор одержит победу... на мой взгляд, это будет нечто большее, чем бой с Топурией.

Такой бой мог бы стать самым масштабным в истории UFC. Честно говоря, Макгрегор может многое предложить. Я бы включил этот бой в список своих желаний», — заявил Мендес.