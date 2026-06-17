Дважды бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис сообщил, что практически не готовился к поединку против Джоша Хокита.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Я не смотрел ни одного его боя. Ничего о нем не знаю. Я только слышал, что Хокит любит много болтать. Вот, собственно, и все, что я о нем знаю. А мой тренер сказал, что раньше он был борцом»

Поединок Льюиса и Хокита проходил 15 июня на турнире UFC в Белом доме. Джош уверенно забрал первый раунд, а во втором отрезке повалил соперника в партере, где забил его градом ударов.

Судья зафиксировал победу «Невероятного Хока» техническим нокаутом. Таким образом, Джош поднялся на четвертую строчку в рейтинге тяжелого веса и остался непобежденным (10-0 в ММА).