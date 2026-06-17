По словам экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, именитый боксер Теренс Кроуфорд не будет драться с ним, несмотря на предложение в 200 млн долларов.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Я взял трубку и сказал: как дела, Теренс, со мной на связи Турки Аль аш-Шейх, у нас для тебя большая сделка. Сотни миллионов, если быть точным, 200 миллионов долларов. Бой по смешанным единоборствам против меня или бой по боксу. Кроуфорд ответил: я не хочу, чтобы ты меня пинал, ни за что. Ничего страшного не случилось, но я не понимаю, как такой боец, не хочет испытать себя»

Кроуфорд в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда он победил по очкам Сауля «Канело» Альвареса, стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе и завершил карьеру.