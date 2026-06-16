Хамзат Чимаев негативно отнесся к критике со стороны чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева после его слов о поражении Илии Топурии техническим нокаутом от Джастина Гейджи на турнире в Белом доме.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Тот, кто превозносит себя, будет унижен! В этой игре есть свои правила! Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо», — написал Махачев.

«Сдаться в самом важном бою своей карьеры — на такое способен не каждый. Настоящая легенда», — добавил россиянин, высмеивая Топурию.

Ответ Чимаева Исламу и всем критикам грузинского спортсмена не заставил себя ждать: «Те, кто радуются поражениям других, никогда не добьются величия в этом виде спорта», — написал бывший чемпион UFC в среднем весе.