Представитель первой пятерки рейтинга легчайшего веса UFC Сонг Ядонг бросил вызов чемпиону дивизиона Петру Яну после победы над Дейвисоном Фигередо сабмишеном 30 мая на турнире в Макао.

«Дайте мне реванш с Петром Яном. Я снова показал, на что способен. Я в пятерке лучших, я лучший в мире. Хочу продолжать активно выступать, боксировать и тренироваться. Мне нужно больше драться и набираться опыта»

Ядонг на данный момент располагается на пятом месте в рейтинге дивизиона до 61 кг. За последние 5 поединков в промоушене китайский боец трижды выиграл и дважды уступил.

Предыдущее поражение было в январе 2026-го по очкам от Шона О’Мэлли. Также Ядонг проиграл аналогичным образом Петру Яну в марте 2024 года.