Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян рассказал, как поражение Илии Топурии в легком весе повлияет на карьеру грузина, которому на данный момент принадлежит титул.

«Если UFC позволит ему подняться в весе, он это сделает. Лучше драться с Исламом Махачевым, чем со мной. Потому что это бой за третий титул, большие деньги, и, если он проиграет Исламу, ничего страшного.

Он поднялся в весе и проиграл королю вне зависимости от весовой категории. Но если он проиграет мне в легком дивизионе, его карьере конец»

Топурия проведет первую защиту титула 14 июня на турнире в Белом доме. Соперником «Эль-Матадора» станет обладатель временного пояса в легкой весовой категории Джастин Гейджи.