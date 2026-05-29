Бывший претендент на временный титул UFC в тяжелом весе Сергей Павлович рассказал, почему согласился на поединок против Таллисона Тейшейры, который замыкает топ-15.

Сергей Павлович globallookpress.com

«Вверху рейтинга пробка, поэтому я принял бой с Тейшейрой, с 15-м номером рейтинга. Когда она рассосется, то все вновь начнут драться с друг другом»

Павлович располагается на третьей строчке в рейтинге тяжелого веса UFC. Россиянин идет на серии из двух побед по очкам над Жаирзиньо Розенстрайком и Вальдо Кортес-Акостой.

30 мая на турнире в Макао он встретится с Таллисоном Тейшейрой. Бразилец провел в UFC 3 боя. В его активе 2 выигранных поединка и одно поражение.