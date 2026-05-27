Глава UFC Дана Уайт сообщил, что изначально пытался организовать 3 титульника на турнире в Белом доме, запланированном на 14 июня в день 250-летия независимости США.
«Мы действительно пытались устроить в Белом доме еще один титульный бой. Хотели снять громкий женский фильм. Но у нас ничего не вышло»
Предположительно есть два варианта. Первый — титульный поединок в женском минимальном весе с участием Маккензи Дерн и бывшей доминирующей чемпионки Вэйли Чжан.
Второй — противостояние обладательницы пояса в легчайшем дивизионе Кайлы Харрисон против легендарной Аманды Нуньес.
Изначально их бой должен был состояться в январе. Но тогда Кайла получила травму и поединок пришлось перенести.