Глава UFC Дана Уайт сообщил, что изначально пытался организовать 3 титульника на турнире в Белом доме, запланированном на 14 июня в день 250-летия независимости США.

«Мы действительно пытались устроить в Белом доме еще один титульный бой. Хотели снять громкий женский фильм. Но у нас ничего не вышло»

Предположительно есть два варианта. Первый — титульный поединок в женском минимальном весе с участием Маккензи Дерн и бывшей доминирующей чемпионки Вэйли Чжан.

Второй — противостояние обладательницы пояса в легчайшем дивизионе Кайлы Харрисон против легендарной Аманды Нуньес.

Изначально их бой должен был состояться в январе. Но тогда Кайла получила травму и поединок пришлось перенести.