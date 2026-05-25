Известный британский промоутер Эдди Хирн восхищен тем, как чемпион Glory Рико Верхувен провел поединок за титул WBC в тяжелом весе против Александра Усика, даже несмотря на поражение техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Вчера вечером Рико Верхувен был просто невероятен. Его концентрация, вера в себя и интеллект просто поражают, учитывая, что он практически дебютант. Браво Питеру Фьюри за план на бой! Усик сбился с ритма, но не сдался и каким-то образом нашел выход, когда на горизонте замаячила величайшая сенсация в истории бокса. Это было потрясающе. Два по-настоящему крутых парня, и их трудовая этика, образ мышления и целеустремленность вдохновляют»

Бой Верхувена с Усиком состоялся в Египте в ночь с 23 на 24 мая. Для Рико это был лишь второй поединок в профессиональном боксе.