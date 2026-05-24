Авторитетный журнал Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов на 2026-й. Возглавил его нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, заработавший с мая прошлого года 300 млн долларов.

Второе место занял бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес. Его доход составил 170 млн долларов.

Из них 160 миллионов заработаны за бои, еще 10 получены вне спорта. Примечательно, что Альварес единственный представитель индустрии, кто попал в данный список.

При этом ни один самый популярный боец UFC туда не вошел. Также стоит отметить присутствие блогера Джейка Пола на 22-месте, выступающего в выставочных боксерских поединках.