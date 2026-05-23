Австралийский боец ММА Роберт Уиттакер рассказал, в чем преимущество Конора Макгрегора над Максом Холлоуэем в преддверии их реванша на UFC 329.

«Допустим, мы увидим, что Конор вернулся огромным, мускулистым, в отличной форме — тогда он станет кошмаром для любого в полусреднем весе. Я не знаю, как Макс будет выглядеть в 170 фунтах.

В прошлый раз он отлично смотрелся в легкой категории, но теперь это еще один шаг вперед. Конор уже давно выступает среди полусредневесов, так что, думаю, ему гораздо комфортнее в этом дивизионе.

Стиль Макса во многом основан на мощи и скорости. Мы не знаем, как это будет работать в более тяжелом весе. В этом бою много неизвестных факторов», — отметил экс-чемпион UFC в среднем весе.