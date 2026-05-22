Экс-чемпион среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер заинтересован в реванше с Хамзатом Чимаевым в полутяжелом весе.

«Шон Стрикленд уже дважды совершил немыслимое. Трудно сказать, почему. Возможно, стили делают бои. И я не знаю, увидел ли Чимаев, находясь в клетке с Шоном, что-то кардинально отличающееся от того, что видим мы. Это не тот Чимаев, который дрался со мной, не тот, который дрался с Дрикусом Дю Плесси, не тот парень, который дрался с Гилбертом Бернсом. Я не знаю, что это было. Может быть, и так, но у Шона есть какой-то секрет, благодаря которому такие бойцы выглядят совершенно иначе. Увидев такого Хамзата, я захотел встретиться с ним еще раз. Может быть, в полутяжелом весе»

Напомним, что бой между Уиттакером и Чимаевым завершился победой «Борза» уже в первом раунде. Хамзат поймал Роберта на болевой прием, заставив его сдаться.