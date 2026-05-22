Экс-чемпион среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер заинтересован в реванше с Хамзатом Чимаевым в полутяжелом весе.

Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера

«Шон Стрикленд уже дважды совершил немыслимое.  Трудно сказать, почему.  Возможно, стили делают бои.  И я не знаю, увидел ли Чимаев, находясь в клетке с Шоном, что-то кардинально отличающееся от того, что видим мы.  Это не тот Чимаев, который дрался со мной, не тот, который дрался с Дрикусом Дю Плесси, не тот парень, который дрался с Гилбертом Бернсом.  Я не знаю, что это было.  Может быть, и так, но у Шона есть какой-то секрет, благодаря которому такие бойцы выглядят совершенно иначе.  Увидев такого Хамзата, я захотел встретиться с ним еще раз.  Может быть, в полутяжелом весе»

Напомним, что бой между Уиттакером и Чимаевым завершился победой «Борза» уже в первом раунде.  Хамзат поймал Роберта на болевой прием, заставив его сдаться.