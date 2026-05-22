Именитый ветеран UFC Кевин Холлэнд, бывший представитель топ-10 среднего и полусреднего дивизионов, проведет очередной поединок против Джейкоба Смита.

Их поединок пополнил кард турнира в Оклахоме 18 июля. Бой пройдет в рамках полусреднего дивизиона. Джейкоб в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения, выиграв все 12 поединков.

В последнем из них Смит одолел техническим нокаутом Джоша Харрелла. Кевин в предыдущем бою победил единогласным решением судей представителя Ямайки Рэнди Брауна.

До этого Холлэнд потерпел два поражения подряд от Майка Мэлотта (единогласным решением) и Даниэля Родригеса (раздельным вердиктом).