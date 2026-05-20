Глава UFC Дана Уайт поделился о проблеме, которая мешает проведению турнира в Белом доме, запланированного на 14 июня в честь 250-летия независимости США.

Дана Уайт globallookpress.com

«Еще одна проблема, о которой я постоянно думаю, особенно на Восточном побережье, это жуки. Президент Трамп только вчера открыл Роуз-Гарден. Он пригласил меня на ужин. Я смотрю на то, сколько мошек летает вокруг, и думаю, что это проблема.

Когда ты режиссер, ты думаешь о том, какой свет мы будем использовать и какой мощности он будет. Мотыльки, мошки и другие насекомые — все это будет мешать бойцам.

Они залетают тебе в рот и в нос, пока ты пытаешься бороться. Я говорил Крейгу, руководителю производства: может, нам поставить вентиляторы, потому что мошкара плохо себя чувствует на ветру.

Не знаю. Нам приходится продумывать все эти мелочи. Вот почему я не люблю турниры на улице», — заявил Дана Уайт.