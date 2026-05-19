Именитый легковес UFC Дастин Порье прокомментировалwbo поражение Нейта Диаса от Майка Перри в минувшие выходные на турнире MVP.

«Мы кружили друг вокруг друга много лет, мы могли бы подраться, и Нейт это знает. Я бы хотел, чтобы он был честен с фанатами и сказал, что отказался от боя или не смог договориться с UFC.

Но после того, как Диас выглядел в минувший вечер, он не может говорить о нашем бое. Ему нужно сделать перерыв, немного поспать и отдохнуть. Диас выглядел так, словно не хотел там находиться, и был похож на боксерскую грушу»

Поединок Перри против Диаса завершился в перерыве между вторым и третьим раундами. Нейт был снят с боя по медицинским показателям, в итоге проиграв техническим нокаутом.