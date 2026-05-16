Эрик Никсик, главный тренер нового чемпиона UFC Шона Стрикленда, рассчитывает вместе со всей их командой получить процент с гонорара Хамзата Чимаева за провальную весогонку.

«Дело не в том, что он не уложился в вес. Люди забывают, сколько платили Хамзату, и 20 или 30 процентов, это большой штраф, и эти деньги должны быть в кармане Шона. Нас волнует только одно: мы хотим эти деньги.

Мы хотим получить этот налог. В остальном все так, как есть. Мы собирались драться в любом случае. Даже если бы он перевесил на пять фунтов, Шон все равно согласился бы на бой. Это не имело бы значения, но, если бы он не уложился в вес, мы бы получили немного больше денег»

Ранее появились слухи, что Чимаев не уложился в лимит среднего веса перед боем со Стриклендом, однако UFC все равно допустил Хамзата к титульному противостоянию.