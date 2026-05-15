Чемпион кулачной лиги BKFC Майк Перри пообещал нокаутировать звезду UFC Нейта Диаса на турнире MVP 17 мая.

Нейт Диас

«Я не собираюсь начинать бой медленно и аккуратно.  Я войду в клинч и сразу возьмусь за дело, независимо от того, будет ли Нейт меня бить или нет.  Я сам буду атаковать, потому что я очень быстр и нахожусь в отличной форме.  Собираюсь его поймать и нокаутировать.  Мои удары не выдержит никто, в том числе и Нейт Диас.  Мне все равно, насколько ты вынослив.  Я могу бить очень сильно.  У меня это отлично получается, я один из лучших в мире»

Перри идет на серии из шести выигранных поединков кряду.  Все победы он одержал в BKFC в поединках голых кулаках.  Диас ранее выиграл по очкам в реванше в боксерском бою у Хорхе Масвидаля.