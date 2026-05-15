Чемпион кулачной лиги BKFC Майк Перри пообещал нокаутировать звезду UFC Нейта Диаса на турнире MVP 17 мая.

«Я не собираюсь начинать бой медленно и аккуратно. Я войду в клинч и сразу возьмусь за дело, независимо от того, будет ли Нейт меня бить или нет. Я сам буду атаковать, потому что я очень быстр и нахожусь в отличной форме. Собираюсь его поймать и нокаутировать. Мои удары не выдержит никто, в том числе и Нейт Диас. Мне все равно, насколько ты вынослив. Я могу бить очень сильно. У меня это отлично получается, я один из лучших в мире»

Перри идет на серии из шести выигранных поединков кряду. Все победы он одержал в BKFC в поединках голых кулаках. Диас ранее выиграл по очкам в реванше в боксерском бою у Хорхе Масвидаля.