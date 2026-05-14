По информации от спортивного инсайдера Лаэрте Виана, Вальтер Уокер может провести очередной поединок в UFC против представителя Великобритании Томаса Петерсена.

Их поединок в разработке на турнире в Абу-Даби 25 июня. Уокер на данный момент располагается на 13-й строчке в рейтинге тяжелой весовой категории UFC.

Бразильский боец идет на серии из четырех выигранных поединков подряд. Причем в каждом из этих боев он победил одним и тем же приемом — скручиванием пятки.

Последний поединок с участием Уокера состоялся против Луи Сазерленда в октябре прошлого года. Бой продлился полторы минуты. Шотландец попался на болевой прием и сдался.