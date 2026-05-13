Восходящая звезда полулегкого веса UFC Мелкуизаэль Коста пообещал нокаутировать Арнольда Аллена в грядущем бою на UFC Vegas 117.

«Я буду первым, кто нокаутирует Арнольда. Я уже отправил в нокаут двух парней, которых до этого никто не мог остановить, так что, думаю, с Алленом будет то же самое. Этот бой приблизит меня к титулу.

Он занимает седьмое место в рейтинге, так что в этом бою есть смысл. Но с точки зрения зрелищности есть и другие кандидаты на титул в нашем дивизионе»

Коста идет на серии из шести выигранных поединков кряду, занимая 12-ю строчку в рейтинге полулегкого веса. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Дэна Иге. Аллен ранее проиграл по очкам Джину Силве.