Восходящая звезда полулегкого веса UFC Мелкуизаэль Коста пообещал нокаутировать Арнольда Аллена в грядущем бою на UFC Vegas 117.

Арнольд Аллен

«Я буду первым, кто нокаутирует Арнольда.  Я уже отправил в нокаут двух парней, которых до этого никто не мог остановить, так что, думаю, с Алленом будет то же самое.  Этот бой приблизит меня к титулу.

Он занимает седьмое место в рейтинге, так что в этом бою есть смысл.  Но с точки зрения зрелищности есть и другие кандидаты на титул в нашем дивизионе»

Коста идет на серии из шести выигранных поединков кряду, занимая 12-ю строчку в рейтинге полулегкого веса.  В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Дэна Иге.  Аллен ранее проиграл по очкам Джину Силве.