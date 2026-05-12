По окончании турнира UFC 328 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Шон Стрикленд обошел в рейтинге Р4Р Хамзата Чимаева после победы над ним раздельным решением.

Американский боец занял седьмую строчку, тогда как «Борз» опустился с третьей на десятую позицию. Также одно место отыграл и действующий чемпион наилегчайшего веса Джошуа Ван.

Представитель Мьянмы нокаутировал Татсуро Таиру, проведя первую защиту титула, и стал восьмым номером в рейтинге Р4Р.

Ярослав Амосов, задушивший во втором раунде Йоэля Альвареса, замкнул топ-10 в полусреднем весе. Тагир Уланбеков поднялся на 13-ю позицию в наилегчайшем дивизионе.