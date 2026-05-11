По окончании UFC 328 Шон Стрикленд официально стал рекордсменом среднего веса по количеству нанесенных ударов за всю историю лиги.

По итогам пяти раундов поединка против Хамзата Чимаева американец довел свой показатель до 1799 точных попаданий, превзойдя результат предыдущего лидера Крис Лебен (1792).

В легком весе легендарный ветеран Джим Миллер закрепил за собой статус главного рекордсмена по количеству побед в истории промоушена. Одолев Джареда Гордона, он довел счет до 28 выигрышей, 25 из которых были одержаны в рамках легкого дивизиона.

Также на счету Джима теперь 18 досрочных побед в категории до 70 кг, что является лучшим результатом в дивизионе. Еще один рекорд результативности установил Бобби Грин в поединке против Джереми Стивенса.

«Кинг» стал первым бойцом в истории легкого веса, кто нанес более 2000 значимых ударов (2007) и более 2200 ударов в общей сложности (2255). В то же время его оппонент Джереми Стивенс установил антирекорд организации, потерпев свое 20-е поражение.