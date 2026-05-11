Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев официально вызвал на повторный поединок Шона Стрикленда. Сразу после поражения «Борз» заявлял Дане Уайту о намерении подняться в полутяжелый дивизион, однако спустя несколько часов изменил решение.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«До скорой встречи, Шон. Дай знать, когда будешь готов», — обратился Чимаев к новому чемпиону в социальных сетях.

На прошедшем турнире UFC 328 Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере, уступив титул Шону Стрикленду раздельным решением судей.

Сообщается, что боец испытывал серьезные проблемы с весогонкой, сбросив около 21 кг, что привело к сильной усталости уже ко второму раунду.

Для Чимаева это был первый поединок в статусе чемпиона. Стрикленд, в свою очередь, во второй раз стал обладателем титула UFC в весовой категории до 84 кг.