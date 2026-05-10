Шон Стрикленд в главном событии вечера на турнире UFC 328 одолел раздельным решением судей Хамзата Чимаева.

Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в средней весовой категории.  Шон забрал второй, третий и пятый раунды по мнению двух судей.

Также Стрикленд стал первым, кто сумел удержать Чимаева в партере 3 минуты.  В преддверии данного противостояния Хамзат шел на серии из 15-ти выигранных поединков кряду в карьере.

Поражение на турнире UFC 328 стало первым для Чимаева.  У Стрикленда 31 победа и 7 поражений в смешанных единоборствах.  В UFC Шон выступает с марта 2014 года.