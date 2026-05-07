По информации от спортивного промоутера Фрэнка Уоррена, стало известно, что его подопечный Мозес Итаума может провести титульный против Мурата Гассиева. Наиболее вероятные сроки: ноябрь или декабрь.

При этом у Итаумы уже предварительно запланирован еще один поединок на июль. 21-летний британец ранее выиграл все 14 боев в профессиональной карьере, 12 из них нокаутом.

Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге боксеров тяжелого дивизиона по версии WBA. В последнем поединке в апреле Мозес одержал победу нокаутом в пятом раунде над Джермейном Франклином.

По словам Уоррена, в число потенциальных соперников Итаумы до конца года входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и победитель противостояния между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Что касается Гассиева, то свой последний поединок он выиграл досрочно у Кубрата Пулева в декабре 2025-го. Сейчас Мурату принадлежит титул чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBA Regular.