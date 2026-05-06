Претендент на титул UFC в среднем весе Шон Стрикленд обратился к действующему чемпиону дивизиона Хамзату Чимаеву, назвав его трусом.

«Я думаю, что в охране нет особой необходимости. Но сколько денег UFC зарабатывает и тратит на этот бой? Чимаев не будет со мной драться до боя один на один.

Только если он не позовет с собой десяток друзей. Вот почему я и говорю, что у него нет чувства достоинства. Ты просто ведешь себя, как трус.

Я бы никогда такого не сказал. Ты думаешь, мои друзья или фанаты набросятся на тебя? Нет, потому что у моих фанатов есть чувство собственного достоинства. Они настоящие мужики, в отличие от тебя»

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328. Для Хамзата это будет первая защита титула в среднем весе.