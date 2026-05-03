Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC Карлос Пратес считает, что заслужил титульник больше, чем Иэн Гэрри.

«Я должен быть следующим. Никто не смог так разгромить двух бывших чемпионов. Они ни разу не проигрывали нокаутом, а я пришел и сделал это так, будто это было легко. При всем уважении к ним — они крутые бойцы. Но и Леона Эдвардса, и Джека Маддалену я финишировал очень легко. Да, в титульной гонке также еще есть и Майкл Моралес, но он не дрался с бывшими чемпионами. Я дрался с двумя бывшими чемпионами и обоих нокаутировал, и я должен стать следующим претендентом на титул»

2 мая в главном событии турнира в Перте Карлос Пратес победил бывшего чемпиона Джека Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде.