Российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев проведет очередной поединок в UFC против Тайрелла Форчуна, представляющего США.

Ризван Куниев (слева) globallookpress.com

Их противостояние пополнило кард турнира в Баку, который состоится 27 июня. Ризван на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге тяжелого веса UFC.

Ранее россиянин провел 2 поединка в промоушене. В дебюте он проиграл раздельным решением судей Кертису Блэйдсу. В предыдущем поединке одолел по очкам Жаилтона Алмейду.

Форчун, как и Куниев, тоже недавно дебютировал в организации. В своем единственном поединке он победил единогласным решением Марчина Тыбуру, после чего занял 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.