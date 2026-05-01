Топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Джонни Уокер принял решение продолжить карьеру в рамках весовой категории до 120 кг.

Джонни Уокер
globallookpress.com

Очередной его поединок пройдет 1 августа на турнире UFC Fight Night в Белграде, первом ивенте промоушена в Сербии.  Соперником Уокера станет хорватский тяжеловес Анте Делия.

Джонни располагается на 13-й строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона.  Свой последний бой он проиграл раздельным решением судей Доминику Рейесу.  До этого нокаутировал Чжана Миньяна.

Делия идет десятым в рейтинге тяжелого веса.  В последнем бою он уступил по очкам Сергею Спиваку.  Ранее был нокаутирован в первом раунде Вальдо Кортес-Акостой.