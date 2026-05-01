Делия идет десятым в рейтинге тяжелого веса. В последнем бою он уступил по очкам Сергею Спиваку . Ранее был нокаутирован в первом раунде Вальдо Кортес-Акостой .

Джонни располагается на 13-й строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. Свой последний бой он проиграл раздельным решением судей Доминику Рейесу . До этого нокаутировал Чжана Миньяна .

Очередной его поединок пройдет 1 августа на турнире UFC Fight Night в Белграде, первом ивенте промоушена в Сербии. Соперником Уокера станет хорватский тяжеловес Анте Делия .

Топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Джонни Уокер принял решение продолжить карьеру в рамках весовой категории до 120 кг.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

