Халил Раунтри считает, что ни один боец в полутяжелом весе UFC не побьет Хамзата Чимаева, если он поднимется в категорию до 93 кг.

«Когда я впервые услышал эту новость, я был немного расстроен. Мысль о том, что такой парень, как Хамзат, перейдет в наш дивизион и может стать моим соперником, не радует. Этот парень лучший в мире.

С ним сложно во всем: в стойке, в партере. С Хамзатом никому не бывает легко. Неважно, какая у тебя весовая категория, какой ты комплекции. Так что если он перейдет в нашу весовую, нам всем конец.

Вот как я на это смотрю. Но я думаю, что если бы Хамзат Чимаев сейчас был бы в полутяжелом весе, то ни у кого из топ-5 не было бы шансов против него», — добавил экс-претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе.