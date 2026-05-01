Восходящая звезда тяжелого дивизиона UFC Джош Хокит рассказал о проблемах ММА на сегодняшний день.

Джош Хокит
«Раньше были настоящие дикари.  У каждого была своя индивидуальность, все сходили с ума, все были интересны по-своему.  А теперь это настоящие спортсмены.  Они очень дорожат своим имиджем и серьезно относятся к своей работе.

Бойцы ведут себя очень серьезно и говорят самим себе: тебе нужно говорить правильные слова, проявлять уважение к сопернику и просто быть профессионалом.  Но взгляните на меня!  На мне только нижнее белье, на мне нет футболки, и я собираюсь драться за свою жизнь.  Почему тогда мы должны помнить, что спорт, если мы деремся в клетке?»

Хокит на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC.  В последнем поединке на турнире UFC 327 он победил по очкам Кертиса Блэйдса и получил приз за «Лучший бой вечера».