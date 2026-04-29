Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что в текущей ситуации в дивизионе до 120 кг виноваты руководители лиги.

«Я думаю, что здесь много управленческих ошибок. Из-за них иногда все идет наперекосяк, и вот к чему мы пришли сегодня. В этой ситуации с Томом Аспиналлом и титульной гонкой виновато только руководство. Вновь было много управленческих ошибок. Когда я говорю о неэффективном управлении, я имею в виду не менеджеров. В основном я говорю о продвижении боев и спортсменов»

На данный момент чемпионом UFC в тяжелом весе является Том Аспиналл. Британец в октябре 2025-го проводил первую защиту титула, но его бой с Сирилом Ганом был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза. О сроках возвращения Аспиналла в октагон пока что ничего неизвестно.