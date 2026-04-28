Экс-чемпион UFC и PFL в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну считает, что Тайсон Фьюри победит Энтони Джошуа.

«Если мне и придется кому-то отдать предпочтение, то я выберу Фьюри, потому что он очень техничный боец, особенно на фоне Джошуа. Тайсон хорошо показывает себя в профессиональном боксе, но не понимает, как вести себя с соперником, который не является профессиональным боксером»

Боксерский поединок между Джошуа и Фьюри состоится в Великобритании в конце года. Перед этим противостоянием Энтони проведет тренировочный бой в июле.

Тайсон ранее вернулся в бокс после полуторагодовалой паузы и в начале апреля одолел единогласным решением судей представителя России Арсланбека Махмудова.