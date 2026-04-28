Бразильский боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес уверен, что станет чемпионом промоушена в следующем году.

«Неважно, кто победит в грядущем титульном бою, я буду в первом ряду и буду следить за поединком, чтобы бросить вызов чемпиону. Я считаю, что стану следующим претендентом на пояс, побив Маддалену. Я не тороплюсь, я все равно возьму титул. В 2027 году у меня точно будет пояс»

Пратес занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Карлос выиграл в промоушене 6 раз в семи поединках. Сейчас он идет на серии из двух побед подряд.

В предыдущем бою бразилец нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона Леона Эдвардса. До этого финишировал представителя топ-15 Джеффа Нила.