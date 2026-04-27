Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Карлос Олберг поделился о сроках восстановления после травмы крестообразной связки.

«Мы готовились к операции, думая, что восстановление может продлиться от шести до восьми месяцев, а то и дольше. Но, знаете, прошла всего неделя, а мы уже неплохо продвинулись. Думаю, у нас хорошая формула, и организм восстанавливается очень быстро, возможно, восстановимся быстрее задуманных сроков.

Врачи довольны. В целом, мы просто рады, что операция прошла хорошо. Нам сделали все быстро и аккуратно, а затем, как только смогли, мы приступили к реабилитации. Мы делаем по две восстановительные тренировки в день, и, думаю, все будет в порядке»

На UFC 327 Олберг во время боя с Иржи Прохазкой порвал крестообразную связку. Уже будучи травмированным, Карлос нокаутировал соперника в первом раунде и взял вакантный титул.