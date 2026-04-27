Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа проведет очередной поединок 25 июля против Кристиана Пренги в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде.

Соперник британца не входит в топ-15 ни по одной из основных четырех линий. В активе Пренги 20 выигранных поединков в карьере (все нокаутами) и одно поражение.

Далее у Джошуа состоится бой против Тайсона Фьюри в конце 2026 года. Встреча пройдет в Великобритании. В последний раз Энтони выходил на ринг в ноябре 2025-го.

Тогда «Эй-Джей» одолел техническим нокаутом в пятом раунде Джейка Пола. Впоследствии в декабре Джошуа попал в ДТП вместе с друзьями и был близок к завершению карьеры. Однако после паузы Энтони принял решение продолжить драться.